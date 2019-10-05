Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Mike James!
1 saat önce
THY Euroleague'in ilk haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.
THY Euroleague'in ilk haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.
CSKA Moskova'nın İspanya deplasmanında karşılaştığı Valencia Basket'i 96-71'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Mike Jame haftanın MVP'si seçildi.
James mücadeleyi 20 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile tamamladı.
29 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:01
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