Son Dakika Haberleri: Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Mike James!
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Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Mike James!

1 saat önce

THY Euroleague'in ilk haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Mike James!, System.String[]

THY Euroleague'in ilk haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.


CSKA Moskova'nın İspanya deplasmanında karşılaştığı Valencia Basket'i 96-71'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Mike Jame haftanın MVP'si seçildi.


James mücadeleyi 20 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile tamamladı.


29 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.


Türk Hava Yolları, Moskova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:01 
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