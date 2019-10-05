Euroleague'de ilk haftanın MVP'si Mike James!

THY Euroleague'in ilk haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.



CSKA Moskova'nın İspanya deplasmanında karşılaştığı Valencia Basket'i 96-71'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Mike Jame haftanın MVP'si seçildi.



James mücadeleyi 20 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile tamamladı.



29 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.



