EuroLeague'de Kasım ayının MVP'si Larkin

Turkish Airlines EuroLeague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin seçildi.

EuroLeague resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Efes ligde Kasım ayında oynadığı beş müsabakayı da kazanırken, Larkin'in bu maçlarda toplam 131 sayı kaydettiği ve 153 verimlilik puanına sahip olduğu belirtildi. Birleşik Amerikalı yıldız oyuncu, geçen ay boyunca maç başına ortalama 30 dakika süre alırken 26.2 sayı, 3.8 ribaund, 4.4 asist ve 30.8 verimlilik puanı yakaladı.