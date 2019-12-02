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Euroleague'de Kasım ayının MVP'si Larkin
6 saat önce
Turkish Airlines (THY) Euroleague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Shane Larkin seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Shane Larkin, THY Euroleague'de Kasım ayının MVP'si seçildi. 27 yaşındaki basketbolcu, söz konusu süreçte çıktığı 5 müsabakada 26.2 sayı, 4.4 asist, 3.8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
Euroleague'deki son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Efes'te 30.8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan Larkin, Bayern Münih potasına 49 sayı atarak THY Euroleague tarihinde bir karşılaşmada en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırmıştı.
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