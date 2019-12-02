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Euroleague'de Kasım ayının MVP'si Larkin

6 saat önce

Turkish Airlines (THY) Euroleague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Shane Larkin seçildi.

Euroleague'de Kasım ayının MVP'si Larkin, System.String[]

Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Shane Larkin, THY Euroleague'de Kasım ayının MVP'si seçildi. 27 yaşındaki basketbolcu, söz konusu süreçte çıktığı 5 müsabakada 26.2 sayı, 4.4 asist, 3.8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Euroleague'deki son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Efes'te 30.8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan Larkin, Bayern Münih potasına 49 sayı atarak THY Euroleague tarihinde bir karşılaşmada en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırmıştı.

Shane Larkin, Anadolu Efes, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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