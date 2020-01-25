Euroleague'de Larkin üst üstte 4'üncü kez MVP - Son Dakika
Son Dakika Spor Euroleague'de Larkin üst üstte 4'üncü kez MVP - Son Dakika Spor

Euroleague'de Larkin üst üstte 4'üncü kez MVP

7 saat önce

Turkish Airlines Euroleague'de 21'inci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin oldu.

Euroleague'de Larkin üst üstte 4'üncü kez MVP, System.String[]

Turkish Airlines Euroleague'de 21'inci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin oldu.

Euroleague'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre; Anadolu Efes'in deplasmanda Real Madrid'i 80-75 mağlup ettiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Shane Larkin, üst üstte 4'üncü defa haftanın en değerli oyuncusu unvanının sahibi oldu.

27 yaşındaki yıldız oyuncu müsabakada 32 sayı, 4 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performansı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

REKORUNU GELİŞTİRDİ

Shane Larkin, geçtiğimiz hafta oynanan ASVEL müsabakasında gösterdiği performans sonucu Euroleague'de üst üstte 3'üncü kez haftanın MVP'si seçilerek Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste üç hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başarmıştı. Amerikalı yıldız basketbolcu bu hafta da MVP seçilerek kırılması güç bir rekora imza attı.

Larkin'in üst üstte haftanın MVP'si seçilmeye hak kazandığı maçlardaki istatistikleri şu şekilde:

Barcelona: 26 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma - 35 verimlilik puanı

Olimpia Milano: 23 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma - 30 verimlilik puanı

ASVEL: 29 sayı, 7 asist, 6 ribaund - 45 verimlilik puanı

Real Madrid: 32 sayı, 4 asist, 3 ribaund, 2 top çalma - 36 verimlilik puanı


Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Efes, Shane Larkin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:27 Kaynak: DHA
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