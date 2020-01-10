Euroleague'de liderlik savaşı! Anadolu Efes'in Barcelona karşısında iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Euroleague'de liderlik savaşı! Anadolu Efes'in Barcelona karşısında iddaa oranı... - Son Dakika Spor

Euroleague'de liderlik savaşı! Anadolu Efes'in Barcelona karşısında iddaa oranı...

7 saat önce

Bu bir ilandırBARCELONA - ANADOLU EFESSon maçında Saski Baskonia'nın konuğu olan Barcelona, ikinci yarıda yaptığı etkili savunmaya rağmen ilk yarıdaki farkı eritememiş ve kaybetmişti.

Euroleague'de liderlik savaşı! Anadolu Efes'in Barcelona karşısında iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


BARCELONA - ANADOLU EFES


Son maçında Saski Baskonia'nın konuğu olan Barcelona, ikinci yarıda yaptığı etkili savunmaya rağmen ilk yarıdaki farkı eritememiş ve kaybetmişti.


Evinde oynadığı 8 maçın sadece 1'ini kaybeden Katalan devi, geçen sezon çeyrek finalde elendiği Anadolu Efes karşısında İstanbul'da rövanşı almıştı.


Geçtiğimiz hafta evinde Khimki ile karşılaşan Anadolu Efes, özellikle ikinci yarısındaki üstün performansıyla 19 sayı farkla mücadeleden  galip ayrılırken, bu sezon biri uzatmada olmak üzere 4. kez Euroleague'de 100 sayı barajını aşmış oldu.


Lacivert-beyazlı temsilcimiz deplasmanda oynadığı 8 maçtan sadece 1'ini kaybetti.


TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!


- Anadolu Efes, Khimki'den sonra Euroleague'de sezonun en fazla sayı atan ikinci ekibi.


İki ekip arasında İspanya'da oynanan son 4 maçta iki ekip de ikişer kez kazandı.


Anadolu Efes bu sezon Euroleague'de deplasmanda oynadığı 8 maçın 6'sında 80'in üzerinde sayı yedi.

'TA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER!


Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi galibiyeti!


Bu maça bahis yapan üyelerin %28'den fazlası Barcelona'nın maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor...


Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise ikili bahislerden oluşuyor. Kuponlarında bu maça yer verenlerin yaklaşık %10'u maçta hem Barcelona'nın kazanacağını, hem de maçta 167.5'tan az sayı atılacağını düşünüyor.


"MS1 + 167.5 ALT" tercih edilmiş...


YORUMCUSU TAMER OYGUÇ NE DİYOR?


Anadolu Efes ilk maçta evinde Barcelona'ya kaybederek başlamıştı ancak o maçta Shane Larkin yoktu. Barcelona bu maçta o kadar rahat olmayacaktır ancak yenip liderliğe geçmek isteyecektir. Dolayısıyla her iki takımdan da kontrollü basketbol bekliyorum.


Anadolu Efes'in ise 11 sayı ile yenip ikili averajı kovalayacağını düşünüyorum. 167.5 barajının aşılması zor gibi duruyor. Bu baremden "ALT" oynanır.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Anadolu Efes, Barcelona, Baskonia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:02 
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