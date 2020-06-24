EuroLeague'de perde Anadolu Efes - Zenit  maçıyla açılacak - Son Dakika

EuroLeague'de perde Anadolu Efes - Zenit  maçıyla açılacak

THY EuroLeague'de 2020-21 sezonunun fikstürü belli oldu.

THY EuroLeague'de 2020-21 sezonunun fikstürü belli oldu. Sezonun açılış maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit ile karşılaşacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 sezonu iptal edilen THY EuroLeague'de yeni sezon, 1 Ekim'de Anadolu Efes-Zenit maçıyla başlayacak. Organizasyondaki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise 2 Ekim'de Sırbistan takımı Kızılyıldız'ı konuk edecek. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı ise 2'nci ve 26'ncı haftalarda yaşanacak. 8 Ekim'deki ilk maç Anadolu Efes'in, 26 Şubat 2021'deki karşılaşma ise Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanacak.

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Turnuvada devre arasının 30 Aralık'ta olduğu normal sezon, 9 Nisan 2021'de sona erecek. Puan tablosunun ilk 8 sırasındaki ekipler çeyrek final bileti alacak.

EuroLeague'de 2020-21 sezonunun ilk hafta programı şöyle:

1 Ekim Perşembe:

Anadolu Efes - Zenit (Rusya)

Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)

Maccabi FOX (İsrail) - ALBA Berlin (Almanya)

Barcelona (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

Valencia (İspanya) - LDLC ASVEL (Fransa)

2 Ekim Cuma:

Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan)

Fenerbahçe - Kızılyıldız (Sırbistan)

Bayern Münih (Almanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya)


Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Zenit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor EuroLeague'de perde Anadolu Efes - Zenit  maçıyla açılacak - Son Dakika Spor
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