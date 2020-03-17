Euroleague'de sözleşmelere corona virüsü ayarı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Euroleague'de sözleşmelere corona virüsü ayarı! - Son Dakika Spor

Euroleague'de sözleşmelere corona virüsü ayarı!

12 dakika önce

Corona virüsünün spora olan etkileri önemli değişimler yaratmaya devam ediyor.

Euroleague'de sözleşmelere corona virüsü ayarı!, System.String[]

Corona virüsünün spora olan etkileri önemli değişimler yaratmaya devam ediyor. Euroleague'de basketbola verilen ara sonrası kulüpler, mali anlamdaki kazanç olanaklarının kısmen ortadan kalkmasıyla çözüm arayışlarına girdiler.


Yunanistan kaynaklı SDNA'nın haberine göre EuroLeague ekipleri, oyuncular ve antrenörlerle olan sözleşmeleri dondurma ve hatta bu kontrat yüklerinden tamamen kurtulmak istiyorlar.


SDNA'nın verdiği detaylara göre takımlar, ilk olarak belirlenen 11 Nisan tarihinde organizasyonun yeniden başlamasının zor olduğunu ve 1 Mayıs tarihine kadar da bir başlangıcın belirsiz olduğunu belirtiyorlar.


Sponsor ve yayın gelirlerinin kesilmesi nedeniyle EuroLeague ekipleri, oyunculara ve antrenörlere nasıl ödeme yapabileceklerini aktarırlarken özellikle Zalgiris'in başlattığı süreçte oyuncuların kontrat yüklerinden kurtulmak hedefleniyor.


Litvanya Basketbol Federasyonu tarafından lig şampiyonu olarak belirlenen Zalgiris, oyuncuları serbest bırakarak kalan üç aylık maaş ödemesinden kurtulmak istiyor.

Yunanistan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:43 
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