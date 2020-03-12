Euroleague'de tüm maçlar askıya alınabilir - Son Dakika
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Euroleague'de tüm maçlar askıya alınabilir

6 saat önce

Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle tüm organizasyonların durdurulmasını değerlendirdiklerini bildirdi.

Euroleague'de tüm maçlar askıya alınabilir, System.String[]

Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle tüm organizasyonların durdurulmasını değerlendirdiklerini bildirdi.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; dün gece Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 virüs salgınının artık pandemi olduğunu ilan etmesinin ardından, kulüplerle müsabakaları geçici olarak askıya almak için değerlendirme yapıldığı belirtildi. Türk Hava Yolları EuroLeague, 7DAYS EuroCup, Euroleague Basketbol Adidas Yeni Nesil Turnuvası'nı kapsayan kararın bugün verilmesinin beklendiği kaydedildi.


Dünya Sağlık Örgütü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:47 Kaynak: DHA
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