Euroleague'de tüm maçlar askıya alınabilir

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; dün gece Dünya Sağlık Örgütü 'nün COVID-19 virüs salgınının artık pandemi olduğunu ilan etmesinin ardından, kulüplerle müsabakaları geçici olarak askıya almak için değerlendirme yapıldığı belirtildi. Türk Hava Yolları EuroLeague, 7DAYS EuroCup, Euroleague Basketbol Adidas Yeni Nesil Turnuvası'nı kapsayan kararın bugün verilmesinin beklendiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı