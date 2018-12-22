Euroleague'de Türk Takımları 3'te 1 Yaptı

THY
Euroleague'in 14. haftasında Türk takımları 3'te 1 yaptı. Tek galibiyet Fenerbahçe Beko
'dan gelirken, Anadolu Efes
ile Darüşşafaka
ise mağlup oldu. THY Euroleague'de 14. hafta heyecanı sona erdi. Bu hafta Türk takımları deplasmanda mücadele etti ve sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Karadağ
ekibi Buducnost VOLI Podgorica'yı 89-65 yenerek üst üste 10'uncu, toplamda ise 13. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise Rusya
'da CSKA Moskova
'ya 102-84 mağlup oldu. Darüşşafaka da, kötü gidişine dur diyemedi. Daçka, Rusya'da karşılaştığı Khimki
Moskova'ya 85-84'lük skorla yenildi.
FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Ligde 14. haftanın ardından Fenerbahçe liderliği sürdürdü. Sarı-lacivertlileri Real Madrid
ile CSKA Moskova takip etti. Haftayı Anadolu Efes averajla dördüncü sırada kapatırken, ligin son sırasında ise Darüşşafaka yer aldı. THY Euroleague'in 14. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
CSKA Moskova: 102 - Anadolu Efes: 84 Buducnost VOLI Podgorica: 65- Fenerbahçe Beko: 89 Olympiakos
: 98 - Herbalife Gran Canaria
: 77 Saski Baskonia
: 70 - FC Barcelona Lassa
: 77 Khimki Moskova: 85 - Darüşşafaka Tekfen
: 84 Zalgiris Kaunas
: 80 - Maccabi FOX Tel Aviv
: 73 Bayern Münih
72 - Real Madrid: 82 Panathinaikos
: 83 - AX Armani Exchange Olimpia Milano
: 86
(Oğuzhan Ort/İHA)