Son Dakika Haberleri: Euroleague'de Türk Takımları 3'te 1 Yaptı

Euroleague'de Türk Takımları 3'te 1 Yaptı

3 saat önce

THY Euroleague'in 14. haftasında Türk takımları 3'te 1 yaptı.

Euroleague'de Türk Takımları 3'te 1 Yaptı, System.String[]
THY Euroleague'in 14. haftasında Türk takımları 3'te 1 yaptı. Tek galibiyet Fenerbahçe Beko'dan gelirken, Anadolu Efes ile Darüşşafaka ise mağlup oldu. THY Euroleague'de 14. hafta heyecanı sona erdi. Bu hafta Türk takımları deplasmanda mücadele etti ve sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Karadağ ekibi Buducnost VOLI Podgorica'yı 89-65 yenerek üst üste 10'uncu, toplamda ise 13. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise Rusya'da CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu. Darüşşafaka da, kötü gidişine dur diyemedi. Daçka, Rusya'da karşılaştığı Khimki Moskova'ya 85-84'lük skorla yenildi.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligde 14. haftanın ardından Fenerbahçe liderliği sürdürdü. Sarı-lacivertlileri Real Madrid ile CSKA Moskova takip etti. Haftayı Anadolu Efes averajla dördüncü sırada kapatırken, ligin son sırasında ise Darüşşafaka yer aldı. THY Euroleague'in 14. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

CSKA Moskova: 102 - Anadolu Efes: 84 Buducnost VOLI Podgorica: 65- Fenerbahçe Beko: 89 Olympiakos: 98 - Herbalife Gran Canaria: 77 Saski Baskonia: 70 - FC Barcelona Lassa: 77 Khimki Moskova: 85 - Darüşşafaka Tekfen: 84 Zalgiris Kaunas: 80 - Maccabi FOX Tel Aviv: 73 Bayern Münih 72 - Real Madrid: 82 Panathinaikos: 83 - AX Armani Exchange Olimpia Milano: 86

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:41 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Türk Hava Yolları, Spor
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