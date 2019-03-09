Son Dakika Haberleri: Euroleague'de Türk Takımları 3'te 1 Yaptı

Euroleague'de Türk Takımları 3'te 1 Yaptı

1 saat önce

THY Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes rakibini yenerken, Fenerbahçe ile Darüşşafaka parkeden mağlup ayrıldı.

Euroleague'de Türk Takımları 3'te 1 Yaptı, System.String[]
THY Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes rakibini yenerken, Fenerbahçe ile Darüşşafaka parkeden mağlup ayrıldı. THY Euroleague'in 25. haftası dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadığı 3 maçta 1 galibiyet aldı. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 92-70 mağlup etti ve ikili averajda da rakibine üstünlük sağladı. Fenerbahçe, İspanya deplasmanında Real Madrid'e 101-86 kaybederek bu sezonki 4. yenilgisini aldı. Darüşşafaka ise evinde mücadele ettiği Yunan ekibi Panathinaikos'a 91-67 yenildi ve üst üste 5, toplamda da 22. kez sahadan üzgün ayrıldı.

FENER ZİRVEDE

Euroleague'de geride kalan 25 haftada Fenerbahçe, 21 galibiyetle zirvede bulunuyor. Fener'i 20 galibiyetli CSKA Moskova ile 19 galibiyetli Real Madrid takip ediyor. Anadolu Efes 16 galibiyetle dördüncü sırada yer alırken, Darüşşafaka ise 3 galibiyetle son sırada bulunuyor. THY Euroleague'in 25. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Darüşşafaka Tekfen: 67 - Panathinaikos: 91 Zalgiris Kaunas: 98 - Gran Canaria: 64 Bayern Münih: 70 - Maccabi FOX Tel Aviv: 77 Real Madrid: 101 - Fenerbahçe Beko: 86 CSKA Moskova: 101 - EA7 Olimpia Milano: 95 Anadolu Efes: 92 - FC Barcelona Lassa: 70 Buducnost Podgorica: 76 - Olympiakos: 89 Saski Baskonia SAD: 104 - BC Khimki Moskova: 86

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

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