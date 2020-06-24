Euroleague'de yeni sezon takvimi açıklandı

Euroleague'de 2020-21 sezonu takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes- Zenit mücadelesiyle başlayacak.



Euroleague'de 2020-21 sezonu takvimi belli oldu. Sezon 1 Ekim günü Anadolu Efes - Zenit mücadelesiyle başlayacakken, aynı gün Olympiakos - Zalgiris, Maccabi Fox - Alba Berlin, Barcelona - CSKA Moskova, Valencia - Villeurbanne maçları oynanacak. Euroleague 20-21 sezonunda ilk maçına 2 Ekim günü çıkacak olan Fenerbahçe ise Crvena Zvezda Belgrad ile karşılaşacak.



Euroleague'de 1. hafta programı şöyle:



1 Ekim Perşembe



Anadolu Efes - Zenit



Olympiakos - Zalgiris



Maccabi Fox - Alba Berlin



Barcelona - CSKA Moskova



Valencia - Asvel Villeurbanne



2 Ekim Cuma



Khimki Moskova - Panathinaikos



Fenerbahçe - Crvena Belgrad



Bayern Münih - Armani Milan



Baskonia - Real Madrid - İSTANBUL