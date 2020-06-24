Euroleague'de yeni sezon takvimi açıklandı - Son Dakika

Euroleague'de yeni sezon takvimi açıklandı

Euroleague'de 2020-21 sezonu takvimi açıklandı.

Euroleague'de 2020-21 sezonu takvimi açıklandı. Yeni sezon 1 Ekim'de Anadolu Efes- Zenit mücadelesiyle başlayacak.

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Euroleague'de 2020-21 sezonu takvimi belli oldu. Sezon 1 Ekim günü Anadolu Efes - Zenit mücadelesiyle başlayacakken, aynı gün Olympiakos - Zalgiris, Maccabi Fox - Alba Berlin, Barcelona - CSKA Moskova, Valencia - Villeurbanne maçları oynanacak. Euroleague 20-21 sezonunda ilk maçına 2 Ekim günü çıkacak olan Fenerbahçe ise Crvena Zvezda Belgrad ile karşılaşacak.


Euroleague'de 1. hafta programı şöyle:


1 Ekim Perşembe


Anadolu Efes - Zenit


Olympiakos - Zalgiris


Maccabi Fox - Alba Berlin


Barcelona - CSKA Moskova


Valencia - Asvel Villeurbanne


2 Ekim Cuma


Khimki Moskova - Panathinaikos


Fenerbahçe - Crvena Belgrad


Bayern Münih - Armani Milan


Baskonia - Real Madrid - İSTANBUL

Anadolu Efes, Moskova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:25 Kaynak: İHA

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