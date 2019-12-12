Euroleague'deki Türk Derbisi'ne Misli.com'da TEK MAÇ oyna! iddaa'nın favorisi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Euroleague'deki Türk Derbisi'ne Misli.com'da TEK MAÇ oyna! iddaa'nın favorisi... - Son Dakika Spor

Euroleague'deki Türk Derbisi'ne Misli.com'da TEK MAÇ oyna! iddaa'nın favorisi...

6 saat önce

ANADOLU EFESEuroleague'de Türk Derbisi! Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de, lider Anadolu Efes'i konuk edecek.

Euroleague'deki Türk Derbisi'ne Misli.com'da TEK MAÇ oyna! iddaa'nın favorisi..., System.String[]

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES


Euroleague'de Türk Derbisi! Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de, lider Anadolu Efes'i konuk edecek.


Deplasmandaki son 6 maçını kazanan Anadolu Efes'te Dunston ve Moerman sakat. Pota altında önemli işler yapan bu iki ismin yokluğunda Pleiss ve Sertaç beklentileri fazlasıyla karşıladı.


Shane Larkin de geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ediyor, hatta üzerine de koydu diyebiliriz. Bayern Münih potasına 49 sayı bırakarak Euroleague rekoru kırdı.


Son olarak ligde, Afyon deplasmanında hem Larkin hem de Simon, bu maç düşünülüp dinlendirildi.


Fenerbahçe Beko'da ise de Colo, Westermann ve Kalinic döndü ama Vesely yok.


Savunmada sıkıntı olan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ALBA Berlin karşısında maça 30-16 girse de uzatmada kazanabildi.


ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!


İki takım arasında oynanan son 4 maçta ev sahipleri kazandı.


Sezon öncesi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dar karşılaşmışlar, 79-74 ile sahadan Anadolu Efes galip ayrılmıştı.


Ataşehir'de 7 maçlık bir galibiyet serisi bulunan Fenerbahçe bir tarafta, deplasmanda 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Anadolu Efes diğer tarafta...

ÜYELERİ NE OYNUYOR?


olarak oynanabilen bu kritik Euroleague karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %30'a yakını Anadolu Efes tarafında!


Fenerbahçe Beko tarafında yer alanlar ise %15 seviyelerinde.


Kuponlarda en çok yer alan tercihlerden biri ise "MS2 (+4.5h)"... Bu maça iddaa oynayan Misli.com üyelerinin %5'ten fazlası Anadolu Efes'in 5 fark yemeyeceğini düşünüyor.


MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?


Anadolu Efes, son bir ayda Euroleague'in en formda takımı. Şu an lider durumdalar ve son 4 resmi maçın 3'ünde 100 sayı barajını aştılar.


Fenerbahçe Beko da kötü günler geçiriyordu ama üst üste 3 galibiyet aldılar. 3 maçlık iç saha serisini Anadolu Efes galibiyeti ile tamamlamak istiyorlar.


Anadolu Efes'te Dunston, Fenerbahçe'de ise Vesely sakat. de Colo, Westerman ve Kalinic iyileşti ama takım olarak hala istenilen seviyede değiller. Potalarında çok sayı görüyorlar. Ama iç sahada bir o kadar da atmayı başarıyorlar.


Bu maçta da yüksek skor bekliyorum. İlk tercihim "160.5 ÜST", ardından "+4.5 handikap" avantajıyla MS2 tercihi alınabilir.

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı!
Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! Yurt genelinde uyuz salgını var, ilaçlar tükendi Cocu, F.Bahçe'nin yıldızını kiralamak istiyor

Son Dakika Haberleri
11:32 Gaziantep FK futbolcusu Tosca: "Bu hafta 20 puana ulaşmak istiyoruz" - Son Dakika Spor
11:31 (Özel haber) Türkiye'ye dönen Castrol Ford Team, yeniden şampiyon oldu - Son Dakika Spor
11:26 Galatasaray, Avrupa'da eski günlerini arıyor - Son Dakika Spor
11:26 İl Müdürü Eskici, voleybolcuları uğurladı - Son Dakika Spor
11:24 Okullar arası Yıldız Genç Kros İl Birinciliği tamamlandı - Son Dakika Spor
10:47 Cocu, F.Bahçe'nin yıldızını kiralamak istiyor - Son Dakika Spor
10:10 G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu - Son Dakika Spor
09:38 Sahaya giren taraftar, Ronaldo'ya sarılmak isteyince tepki gördü - Son Dakika Spor
08:37 Falcao'dan taraftarı mutlu edecek sözler - Son Dakika Spor
08:35 G.Saray'da PSG maçında Seri sakatlandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 11:40:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Euroleague'deki Türk Derbisi'ne Misli.com'da TEK MAÇ oyna! iddaa'nın favorisi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]