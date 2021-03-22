Avrupa Ligi organizasyonundan Anadolu Efes Başantrenörü Ataman'a 1 maç ceza
22.03.2021 19:43
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman'a, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasındaki Bayern Münih maçının hakemlerine yönelik itirazları nedeniyle 1 maç men cezası verildi.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman'a, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasındaki Bayern Münih maçının hakemlerine yönelik itirazları nedeniyle 1 maç men cezası verildi.
Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya gerekçe olarak, 55 yaşındaki antrenörün hakemlere saygısız davranması gösterildi.
Ergin Ataman, 25 Mart'taki Anadolu Efes- Panathinaikos OPAP karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.
Anadolu Efes'in deplasmanda Bayern Münih'e 80-79 yenildiği müsabakanın ardından Ataman, hakemlere tepki göstermişti.
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