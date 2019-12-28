EuroLeague'den flaş Fenerbahçe açıklaması! "Hatalı karar" - Son Dakika
Son Dakika Spor EuroLeague'den flaş Fenerbahçe açıklaması! 'Hatalı karar' - Son Dakika Spor

EuroLeague'den flaş Fenerbahçe açıklaması! "Hatalı karar"

6 saat önce

Euroleague yönetimi, Fenerbahçe'nin uzatmalarda Valencia mağlup olduğu maç hakkında açıklama yaptı.

EuroLeague'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Euroleague yönetimi, Fenerbahçe'nin uzatmalarda Valencia mağlup olduğu maç hakkında açıklama yaptı.


Yönetim, Fenerbahçe Beko'nun Valencia'ya mağlup olduğu maçta 8 saniye kala kazananı belirleyen Loyd'un basketinde verilen savunma faulü kararının yanlış olduğunu ve hücum faul verilmesi gereken pozisyonda hakemlerin yanlış karar verdiğini açıkladı.


Euroleague yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun Valencia'ya mağlup olduğu maçta sonucu belirleyen Loyd'un basketinde verilen savunma faulünün yanlış karar olduğunu ve bu pozisyonda hakemlerin yanlış karar verdiğini duyurdu.


Panathinaikos maçı sonrasında da benzer bir açıklama yayınlayan EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe'nin mağlubiyetinde hakemlerin yanlış kararının etkisinin olduğunu itiraf etmişti.


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Malcolm Thomas, Valencia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:39 
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