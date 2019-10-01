Son Dakika Haberleri: Euroleague'e İspanyol ve İtalyan damgası! 13'er kez...
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Euroleague'e İspanyol ve İtalyan damgası! 13'er kez...

1 saat önce

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3 Ekim Perşembe günü başlayacak yeni sezon öncesi İspanyol ve İtalyan takımlarının başarısı dikkati çekiyor.

Euroleague'e İspanyol ve İtalyan damgası! 13'er kez..., System.String[]

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3 Ekim Perşembe günü başlayacak yeni sezon öncesi İspanyol ve İtalyan takımlarının başarısı dikkati çekiyor.


İspanya ve İtalya'yı temsil eden takımlar, organizasyonu 13'er kez kazanarak bu alanda liderliği paylaştı.


İspanyollar son olarak 2017-2018 sezonunda Real Madrid'le bu sevinci yaşarken, İtalyanlar ise 2001 yılından bu yana şampiyonluk hasretini sürdürüyor. Kupada en son 2001'de Kinder Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya temsilcileri, 18 yıldan bu yana mutlu sona ulaşamıyor.


- Türkiye'nin tek kupası Fenerbahçe'den


THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Türkiye'ye bu organizasyondaki tek kupasını kazandırdı.


Sarı-lacivertliler, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i ardından Olympiakos'u mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı.


- Yunanistan temsilcilerinin kupa sayısı 9


Organizasyonda son olarak 2012 ve 2013 yıllarında Olympiakos ile şampiyonluğa ulaşan Yunanistan temsilcilerinin 9 kupası bulunuyor.


Yunan ekiplerinden Panathinaikos müzesinde 6 şampiyonluk kupası yer alırken, Olympiakos ise 3 kez mutlu sona ulaştı.


- Rusya'nın 8 kupası var


Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında Rus ekipleri, 8 şampiyonluk yaşadı.


Rusya'nın ulaştığı 8 şampiyonluğun tümünü CSKA Moskova elde etti. CSKA Moskova, geride kalan sezonu da şampiyon tamamladı.


Ligde 6 kez mutlu sona ulaşan İsrail'in de tüm şampiyonluklarını Maccabi kazandı.


Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 6 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.


Real Madrid, Rusya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:51 
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