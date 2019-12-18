Euroleague hatasını kabul etti - Son Dakika

Euroleague yönetimi, Panathinaikos- Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmanın son pozisyonunda Nando de Colo'ya yapılan harekete faul çalınmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin aleyhine hata yaptığını belirtti.

THY Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'a 81-78 mağlup oldu. Euroleague yönetimi, maçın son anlarında sarı-lacivertlilerin Fransız basketbolcusu Nando de Colo'nun attığı 3'lük atışı sonrasında çalınmayan faul için açıklamada bulundu. Euroleague'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Panathinaikos'lu basketbolcu Tyrese Rice'ın de Colo'ya temasının faul olduğu ve hakemlerin yanlış karar verdiği ifade edildi.

(İHA)