Son Dakika Haberleri: Euroleague'in 29. Haftasında Türk Takımları 3'te 3 Yaptı

Euroleague'in 29. Haftasında Türk Takımları 3'te 3 Yaptı

35 dakika önce

THY Euroleague'n 29. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka oynadığı karşılaşmalardan galip ayrıldı.

Euroleague'in 29. Haftasında Türk Takımları 3'te 3 Yaptı, System.String[]
THY Euroleague'n 29. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka oynadığı karşılaşmalardan galip ayrıldı. THY Euroleague'de 29. hafta sona ererken, Türk takımları bu hafta oynadıkları müsabakalardan galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano'yu 104-90 mağlup ederek, 24. galibiyetini aldı ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Anadolu Efes ise İspanya'da Anadolu Efes, Saski Baskonia'yı 102-92 yendi ve bu sezonki 19. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka ise sahasında karşılaştığı Bayern Münih'i 92-87 ile geçerek 5. zaferini aldı.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Euroleague'de geride kalan 29 haftada Fenerbahçe liderlik koltuğunda otururken, onu 23 galibiyetle CSKA Moskova ve 22 galibiyetli Real Madrid takip ediyor. Anadolu Efes 19 galibiyetle dördüncü sırada yer alırken, Darüşşafaka ise 5 galibiyetle son sırada bulunuyor. THY Euroleague'in 29. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Panathinaikos: 73 - Real Madrid: 74 Maccabi FOX Tel Aviv: 90 - Gran Canaria: 55 EA7 Olimpia Milano: 90 - Fenerbahçe Beko: 104 FC Barcelona Lassa: 95 - Buducnost Podgorica: 83 BC Khimki Moskova: 72 - CSKA Moskova: 80 Darüşşafaka: 92 - Bayern Münih: 87 Olympiakos: 68 - Zalgiris Kaunas: 72 Saski Baskonia SAD: 92 - Anadolu Efes: 102

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Güncel
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