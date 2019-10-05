Euroleague'in ilk haftasında galibiyet alamadık!

THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı sona erdi. Bu hafta Türk takımları, İspanyol ekipleri ile mücadele etti.



Fenerbahçe, Real Madrid'e konuk olurken parkeden 81-77'lik skorla mağlup ayrıldı. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Barca 74-64'lük skorla kazandı.



Euroleague'de ilk haftayı Valencia Basket'i deplasmanda 96-71 yenen son şampiyon CSKA Moskova averajla ilk sırada tamamladı.



Bu hafta oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları ise şöyle:



BC Khimki Moskova: 89 - Maccabi FOX Tel Aviv: 83



Panathinaikos: 87 - Kızılyıldız: 82



Bayern Münih: 78 - EA7 Olimpia Milano: 64



Real Madrid: 81 - Fenerbahçe Beko: 77



Zalgiris Kaunas: 58 - Saski Baskonia: 70



Anadolu Efes: 64 - FC Barcelona: 74



ALBA Berlin: 85 - Zenit Saint Petersburg: 65



Asvel Lyon-Villeurbanne: 82 - Olympiakos: 63



Valencia Basket: 71 - CSKA Moskova: 96



