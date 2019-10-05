Son Dakika Haberleri: Euroleague'in ilk haftasında galibiyet alamadık!
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Euroleague'in ilk haftasında galibiyet alamadık!

56 dakika önce

THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı sona erdi.

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THY Euroleague'de ilk hafta heyecanı sona erdi. Bu hafta Türk takımları, İspanyol ekipleri ile mücadele etti.


Fenerbahçe, Real Madrid'e konuk olurken parkeden 81-77'lik skorla mağlup ayrıldı. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Barca 74-64'lük skorla kazandı.


Euroleague'de ilk haftayı Valencia Basket'i deplasmanda 96-71 yenen son şampiyon CSKA Moskova averajla ilk sırada tamamladı.


Bu hafta oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları ise şöyle:


BC Khimki Moskova: 89 - Maccabi FOX Tel Aviv: 83


Panathinaikos: 87 - Kızılyıldız: 82


Bayern Münih: 78 - EA7 Olimpia Milano: 64


Real Madrid: 81 - Fenerbahçe Beko: 77


Zalgiris Kaunas: 58 - Saski Baskonia: 70


Anadolu Efes: 64 - FC Barcelona: 74


ALBA Berlin: 85 - Zenit Saint Petersburg: 65


Asvel Lyon-Villeurbanne: 82 - Olympiakos: 63


Valencia Basket: 71 - CSKA Moskova: 96


Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:01 
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