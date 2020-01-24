Euroleague'in zirvesinde enfes maç! Anadolu Efes'in Real Madrid karşısında iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Euroleague'in zirvesinde enfes maç! Anadolu Efes'in Real Madrid karşısında iddaa oranı... - Son Dakika Spor

Euroleague'in zirvesinde enfes maç! Anadolu Efes'in Real Madrid karşısında iddaa oranı...

6 saat önce

Bu bir ilandırREAL MADRID - ANADOLU EFESEuroleague'de son 2 maçını kaybeden Real Madrid, temsilcimiz, lider Anadolu Efes'i konuk ediyor.

Euroleague'in zirvesinde enfes maç! Anadolu Efes'in Real Madrid karşısında iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


REAL MADRID - ANADOLU EFES


Euroleague'de son 2 maçını kaybeden Real Madrid, temsilcimiz, lider Anadolu Efes'i konuk ediyor.


Anadolu Efes, Euroleague'de arka arkaya aldığı galibiyetlerle zorlu İspanya deplasmanına moralli geliyor. Hafta sonu ACB Ligi'nde Baskonia'ya da kaybeden Real Madrid'in üzerinde kayıpların ardından stres ve moral bozukluğu olacaktır.


Yine de kaliteli kadrosuyla İspanya devi Real Madrid, temsilcimiz için asla kolay lokma olmayacaktır.


Anadolu Efes bu maçı kaybetse dahi Real Madrid'den 1 galibiyet önde olacak. Real Madrid taraftarı önünde bir adım önde.


Anadolu Efes, Euroleague'de 5 maçtır kazanıyor.


Anadolu Efes, Euroleague'de deplasmanda oynadığı son 7 maçı kazandı.


Real Madrid, Euroleague'deki son 2 maçını kaybetti.


12 maçlık serisi bozulan Real Madrid, Rusya turnesinde de istediğini alamadı. Önce CSKA Moskova'ya ardından da Khimki'ye mağlup oldular.


CSKA Moskova maçının ilk yarısını iyi oynadılar ve savunmada çok iyi organize oldular. Fakat hücumda zorlanınca, iyi oynadıkları süre de farkı açamadılar. İkinci devrede de CSKA geri dönüş yaparak, maçı kazandı.


Khimki mağlubiyeti daha endişe verici. Savunmada vasatın altında kalan Real Madrid, potasında 102 sayı gördü.


Anadolu Efes ise formunu korumaya devam ediyor. Eksiklere rağmen Shane Larkin yüksek form grafiğiyle sakat olan oyuncuların yokluğunu aratmıyor. Sezon başına göre Simon, Singleton, Sertaç, Pleiss ve Beaubois bir basamak daha yukarı seviyede basketbol oynuyor. Sakatlıktan 4-5 maç önce dönen Moerman ise toparlanma sürecinde ve şu an ki performansıyla vasatın altında.


Maç çok ortada ama Real Madrid hızlı başlayıp, ilk çeyrekten skoru almak isteyecektir.


Anadolu Efes, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:36 
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