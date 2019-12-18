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Euroleague, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçında sarı-lacivertli takım aleyhine hakem hatası...
6 saat önce
Euroleague, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçında sarı-lacivertli takım aleyhine hakem hatası yapıldığının belirlendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
Euroleague, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçında sarı-lacivertli takım aleyhine hakem hatası yapıldığının belirlendiğini açıkladı. - İSTANBUL
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