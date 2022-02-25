Euroleague'den Rusya kararı! - Son Dakika
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Euroleague'den Rusya kararı!

25.02.2022 17:18
Euroleague'den Rusya kararı!

Euroleague, Rusya'da oynanması planlanan tüm karşılaşmaların geçici olarak Rusya dışındaki yerlerde yapılacağını açıkladı.

Euroleague, Rusya'da oynanması planlanan tüm karşılaşmaların geçici olarak Rusya dışındaki yerlerde yapılacağını açıkladı.

THY EuroLeague Yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından toplantı gerçekleştirdi. 18 takım arasında uzaktan yapılan toplantı sonrası Rus ekiplerinin iç saha maçlarının Rusya sınırları dışında oynanmasına karar verildi.

verildi. Euroleagu'den yapılan açıklama şöyle: "İlk olarak Rusya'da oynanması gereken maçların Rusya dışındaki sahalara taşınması için bir plan belirlenecek. Rus takımları deplasman maçlarının belirlenen tarihlerde oynanmaya devam edecek. 27 Şubat Pazar günü oynanması planlanan CSKA Moskova - Barcelona maçı ise ertelenecek."

(İHA)

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Euroleague, Rusya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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