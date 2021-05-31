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Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, yurda döndü - Son Dakika

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, yurda döndü

31.05.2021 19:00
Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, yurda döndü, System.String[]

Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, yurda döndü.

Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, yurda döndü.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four'da önce Rus ekibi CSKA Moskova'yı yenip finale yükselen, ardından final maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı mağlup ederek tarihinde ilk kez Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes, yurda geldi. Saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapan lacivert-beyazlı kafile için karşılama töreni düzenlendi. Anadolu Efes teknik ekibi ve oyuncularını; aileleri ve yakınları coşkuyla karşıladı.

ERGİN ATAMAN: SÖZ VERMİŞTİK, YERİNE GETİRDİKAnadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üç yıl önce yazmaya başladıkları hikayeyi bu sezon şampiyonluk ile tamamladıklarını vurgulayan Ataman, "Bu hikayenin sonu böyle bitmeliydi ve böyle bitti. 3 yıldır Anadolu Efes'i Avrupa basketbolunun zirvesine taşımıştık ama kupayla taçlandırmamız gerekiyordu, bunu başardık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Müthiş bir hikaye yazdılar. Üç yıl önce sonunculuktan, önce finale yükseldik. Geçtiğimiz yıl Euroleague'i domine edecek bir performans sergiledik ama sezonu tamamlayamadık. Bu sene görevi tamamladık ama şimdilik tamamladık. En büyük kupayı aldık ama Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Ben buradan tüm ekip arkadaşlarıma, oyuncularıma ve bizi destekleyen yüz binlerce vatandaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin çok büyük bir sevgisi ve ilgisi var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, siyasi liderlerden mesajlar aldık. Söz vermiştik, yerine getirdik. O yüzden gururluyum" diye konuştu."TÜRK İNSANININ NELER BAŞARABİLECEĞİNİ HEP BERABER GÖSTERİYORUZ"Ergin Ataman, Anadolu Efes'te hedeflerin bitmeyeceğini belirterek, "Hedefler daha devam eder. Yeter ki böyle güzel organizasyonlar olsun. Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun en organize, en düzgün basketbol organizasyonlarından birisi. Sadece şampiyonluklar değil, Türk sporuna kazandırdığı oyuncular ve Türk gençliğine yaratmış olduğu imkanlar var. Böyle bir kulüpte çalışmak benim için büyük bir keyif. Türk insanının neler başarabileceğini hep beraber gösteriyoruz. Takımda çok değerli Türk oyuncularımız da var. Sertaç bu takımın en önemli oyuncularından birisi oldu. Doğuş Balbay kupayı kaldırdı, genç oyuncularımız aynı şekilde. O yüzden büyük bir mutluluk yaşıyorum" dedi.LARKIN VE MICIC'İN BÜYÜK MUTLULUĞUÖte yandan, takımın iki önemli oyuncusu Shane Larkin ve Vasilije Micic de havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kupayı İstanbul'a getirdikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Larkin, "Bu kupayı ülkeye getirmek hedefimizdi. Çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Sezon boyunca birlikte hareket ettik ve bir aile gibiydik" diye konuştu.

Normal sezonun en değerli oyuncusu seçildikten sonra, final maçının da en değerli oyuncusu seçilen Micic ise "Kutlamalardan dolayı sesim kısıldı. Bu muhtemelen hepimizin hayatı boyunca hatırlayacağı bir olay. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Sezon başında böyle bir hikayeyi hayal etmedim açıkçası. Benim için en önemli olan şey, bütün maçları aynı şekilde oynamak. Sonunda bu ödüllere layık görüldüm" ifadelerini kullandı.

Turkish Airlines Euroleague, Anadolu Efes, Şampiyon, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, yurda döndü - Son Dakika Spor


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