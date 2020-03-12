Euroleague ve Eurocup askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Euroleague ve Eurocup askıya alındı - Son Dakika Spor

Euroleague ve Eurocup askıya alındı

6 saat önce

Euroleague yönetimi, Euroleague'de ve Eurocup'ta bugün oynanacak olan müsabakalar öncesinde iptal kararı aldı.

Euroleague ve Eurocup askıya alındı, System.String[]

Euroleague yönetimi, Euroleague'de ve Eurocup'ta bugün oynanacak olan müsabakalar öncesinde iptal kararı aldı. Müsabakalar ikinci bir duyuruya kadar oynanmayacak.


Dünyada yaşanan koronavirüs salgını sonrası bir çok spor organizasyonları iptal edilirken basketbolda Euroleague ve Eurocup müsabakaları iptal edildi. Euroleague'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirildi. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi Son Dakika: İbrahim Kalın: Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak

Son Dakika Haberleri
20:05 İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
20:03 PFDK'dan 10 Süper Lig kulübüne ceza
19:56 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
19:55 İstanbul Başakşehir - Kopenhag karşılaşmasının 11'leri belli oldu
19:55 Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ertelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:12:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Euroleague ve Eurocup askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]