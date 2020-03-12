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EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm...
6 saat önce
EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
EuroLeague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi. - İSTANBUL
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