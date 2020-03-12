Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Euroleague yönetimi: 'Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz' - Son Dakika

Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz"

6 saat önce

Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz"(İHA)

Euroleague yönetimi:

Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz"

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
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