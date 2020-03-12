Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz"

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Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı

Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti