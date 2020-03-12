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Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz"
6 saat önce
Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz"
(İHA)
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