Son Dakika › Spor › Euroleague yönetimi: 'Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz' - Son Dakika Spor
Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz"
6 saat önce
Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:21 Kaynak: İHA
Euroleague yönetimi: "Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz" - İSTANBUL
Son Dakika Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı