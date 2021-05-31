Üye Girişi
EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı - Son Dakika

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

31.05.2021 00:13
EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı, System.String[]

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajları yağmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Anadolu Efes'i tebrik etti.

THY EuroLeague final maçında Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi unvanını, attığı 25 sayıyla Anadolu Efes'ten Vasilije Micic aldı.

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

TARİHİNDE İLK KEZ EUROLEAGUE ŞAMPİYONU

Anadolu Efes, bu şampiyonlukla birlikte tarihinde ilk kez Euroleague şampiyonu oldu. 2018-2019 sezonunda Final-Four oynama başarısı gösteren Efes, geçtiğimiz yıl ise sezonun koronavirüs salgınından dolayı iptal edilmesinin ardından kupayı bu yıl kazanmayı başardı. Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından 2'nci kez Euroleague şampiyonluğunu Türkiye'ye getirerek, çok büyük bir başarıya imza attı.

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Mücadelenin ardından büyük sevinç yaşayan Anadolu Efes'e başta Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere siyasetçilerden çok sayıda tebrik mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkish Airlines #EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan #AnadoluEfes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

KILIÇDAROĞLU: YÜREKTEN KUTLUYORUM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle, Anadolu Efes'i kutladı. Kılıçdaroğlu, "EuroLeague şampiyonu olan, bizlere büyük bir gurur yaşatan AnadoluEfesSK camiasını yürekten kutluyorum. #AnadoluEfes" dedi.

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

BAKAN SOYLU: TEBRİK EDİYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Anadolu Efes'i tebrik ederek, " Avrupa Şampiyonu @AnadoluEfesSKTHY #EuroLeague Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan#AnadoluEfes'in, sporcularını ve yönetimini tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

ALTUN: AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında "#Euroleague şampiyonu milli gururumuz @AnadoluEfesSK Avrupa'nın en büyüğü! Tebrikler! Flag of Turkey" dedi.

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

BAKAN KASAPOĞLU DA TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"THY EuroLeague 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY EuroLeague şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimine her zaman destek olan, başta Anadolu Grubu adına Tuncay Özilhan olmak üzere, bu zaferin mimarı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, parkede mücadeleden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, istatistikçisinden malzemecisine kadar Anadolu Efes Spor Kulübünün bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum"

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı
EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı

Turkish Airlines Euroleague, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Efes, Şampiyon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı - Son Dakika Spor


Son Dakika

Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor Sörloth'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Trabzonspor'a transferde öncelik verilecek Sörloth'un sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! Trabzonspor'a transferde öncelik verilecek Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt: THY ile hiçbir ticari bağ yok Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt: THY ile hiçbir ticari bağ yok Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Ergin Ataman kazandığı kupalarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı Ergin Ataman kazandığı kupalarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı         
00:06
Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi         
23:39
Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Fransa Ligue 1'e yükselemedi         
23:16
Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti         
22:32
Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü         
21:22
Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı         
20:09
Kavgada söylenmeyecek sözü söyledi! Akalın ve Sayan arasındaki gerginliğe Nihat Doğan da katıldı Kavgada söylenmeyecek sözü söyledi! Akalın ve Sayan arasındaki gerginliğe Nihat Doğan da katıldı         
18:17
Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor         
16:30
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun         
14:02
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı         
12:27
22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı         
11:31
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 00:29:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement