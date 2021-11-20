Euromaster'dan Michelin lastik alanlara "kış paketi" hediye - Son Dakika

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, kış aylarının gelmesiyle birlikte müşterilerine özel bir "kış paketi" kampanyası devreye aldı.

Euromaster'dan yapılan açıklamaya göre, Michelin Grubu çatısı altında Türkiye'nin 54 ilinde 156'ya varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, kış aylarında da araç kullanıcılarının yanında olmaya devam ediyor.

Euromaster son olarak "kış paketi" kampanyasını devreye aldı. Bu kapsamda anlaşmalı Euromaster noktalarından binek, 4x4 ve LTT araç gruplarından Michelin marka lastik satın alan müşterilere, bakım ve temizlik ürünlerinden oluşan kış paketi hediye ediliyor.

20 Kasım-25 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, tek seferde 4 adet Michelin'in kış, yaz veya CrossClimate ürün gruplarından lastik satın alanları kapsıyor.

Stoklarla sınırlı kış paketi kapsamında, 250 ml. buz çözücü sprey, 250 ml yağmur kaydırıcı sprey, 250 ml. buğu önleyici sprey, eksi 60 derece 250 ml. antifirizli cam suyu, bir adet 40x40 mikrofiber bez ve 1 adet buz kazıyıcı araç kullanıcılarına hediye ediliyor.