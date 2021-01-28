Euromaster'dan sürücülere kış lastiği uyarısı - Son Dakika

Euromaster'dan sürücülere kış lastiği uyarısı

28.01.2021 14:41
Euromaster'dan sürücülere kış lastiği uyarısı, System.String[]

Michelin Grubu çatısı altında hizmet veren Euromaster, ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasını, soğuk havalar nedeniyle her segmentteki araç sahiplerine öneriyor.

Michelin Grubu çatısı altında hizmet veren Euromaster, ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasını, soğuk havalar nedeniyle her segmentteki araç sahiplerine öneriyor.

Euromaster açıklamasına göre, Türkiye'nin 52 ilinde yer alan 150'ye varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, ocak ayı itibarıyla ağırlaşan kış şartlarına karşın kış lastiğinin önemine dikkati çekiyor.

Euromaster, ısının 7 derece veya altına düştüğü tüm hava ve yol şartlarında buzlanma ve yağıştan kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçilmesi için kış lastiği gerekliliğinin bir kez daha altını çizdi.

Türkiye'de ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasını her segmentteki araç sahiplerinin güvenliği için öneren Euromaster, tüm sürücüleri kış şartlarına hazır olmaya davet ederken, kış lastiği kullanımına ilişkin püf noktalarını aktardı.

Özel olarak formüle edilmiş kauçuklardan üretilen kış lastikleri; otomobillerin buzlu ve karlı yollarda kontrol edilmesini kolaylaştırıyor. Daha geniş sırt blokları ve kar birikimini önleyen ekstra kanallara sahip kış lastikleri, yol tutuşu için ekstra kavrama gücü sağlıyor.

Kış şartlarında 4 lastiğin de kış lastiği olmasına ise savrulma ve kaymaların yaşanmaması açısından dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle lastiklerin sırt desenleri ve performans özellikleri farklı ise sürücünün direksiyon hakimiyeti olumsuz etkileniyor.

Euromaster, "lastik oteli" ile lastikleri koruyor

Euromaster, araç kullanıcılarının kış ve yaz lastiklerini bir sonraki mevsime kadar koruyan "lastik oteliyle" müşterilerine en iyi depolama hizmetini garanti ediyor. Lastikleri teknik gereksinimlere uygun, ışıksız, kuru ve serin bir ortamda "master otel" kapsamında muhafaza eden Euromaster, bu sayede lastiklerin ömrünü uzatırken, bakım işlemlerini de uzman teknisyenleriyle gerçekleştiriyor.

Geniş lastik kapasitesiyle farklı markadan lastikleri kullanan filoların da öncelikli tercihi olan Euromaster, yılda ortalama 33 bin filo aracının lastiklerini her şey dahil lastik otelinde saklıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, lastiklerin üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kullanılabileceğini belirterek, bu süreyi geçen lastiklerin fonksiyonlarını zamanla yitireceğini vurguladı.

Penalba, "Lastikler ağır koşullarda kullanıldıysa ve saklama koşullarına özen gösterilmediyse bu süre daha da kısa olacaktır. Keza araç kullanıcıları ve filo sahiplerinin lastiklerini en uygun alanlarda muhafaza etmeleri gerekiyor. Euromaster olarak teknik gereksinimlere uygun lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü uzatıyor ve uzman ekibimizle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de pek çok noktaya ulaşabilecek şekilde yaygın olarak lastik saklama hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Euromaster'dan ilave lastik garantisi

Verilen bilgiye göre, Euromaster'ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetler arasında ilave lastik garantisi de bulunuyor. Euromaster, çivi batması, çukura girme, kaldırıma çarpma ve yanakta balon gibi tamiri mümkün olmayan kullanıcı hatalarını bir yıl süre ile karşılayan ilave lastik garantisi kapsamında yeni lastik bedelinin yüzde 70'ini karşılıyor. Tamiri mümkün lastik hasarları için ise tamir ücreti yine Euromaster tarafından karşılanıyor.

Michelin, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Euromaster'dan sürücülere kış lastiği uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına 9 eksikle gidiyor Fenerbahçeli Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge ile anlaştı Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ağır tahrik: ABD'ye ait 30 Black Hawk helikopteri Dedeağaç'a konuşlandırılıyor Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ağır tahrik: ABD'ye ait 30 Black Hawk helikopteri Dedeağaç'a konuşlandırılıyor         
15:01
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
Kardeşlerin üzerine kurşun yağdıran husumetli, sokağı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 2 yaralı Kardeşlerin üzerine kurşun yağdıran husumetli, sokağı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 2 yaralı         
14:08
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi         
13:27
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 15:46:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Euromaster'dan sürücülere kış lastiği uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei