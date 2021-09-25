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Euromaster'dan ücretsiz Check Up hizmeti - Son Dakika

Euromaster'dan ücretsiz Check Up hizmeti

25.09.2021 12:53
Euromaster'dan ücretsiz Check Up hizmeti, System.String[]

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, mevsim geçişleriyle birlikte araçlarına bakım ve onarım yaptırmak isteyenlere avantajlı hizmetler sunuyor.

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, mevsim geçişleriyle birlikte araçlarına bakım ve onarım yaptırmak isteyenlere avantajlı hizmetler sunuyor.

Bu kapsamda Euromaster, orijinal ekipman onaylı periyodik araç bakım hizmetiyle araçların yola güvenle çıkmasını sağlıyor. Euromaster'ın periyodik 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisiyle birlikte sunduğu bakım hizmetleri arasında; motor yağı değişimi, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi değişimi, ihtiyaç dahilinde yakıt filtresi ve triger kayışı değişimi yer alıyor. Euromaster hizmet noktalarında sunulan ücretsiz check up hizmeti ise araç arıza ve bakım gereksinimlerinin tespitine yardımcı oluyor. Binek otomobil, 4×4 ve kamyonet sınıfındaki her markaya verilen hizmet, aracın 11 önemli noktasının ücretsiz olarak kontrol edilmesini kapsıyor.

Konuyu değerlendiren Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean-Marc Penalba; "Euromaster olarak sunduğumuz periyodik araç bakım hizmetimizle arıza risklerini minimuma indirgerken, araçların da daha verimli çalışmasına katkı sağlıyoruz. Özellikle araçların kullanım ömrü ile birlikte sürüş konforunun artması periyodik bakımlarla sağlanıyor. Ayrıca yakıt tüketiminin artmasının da önüne geçiliyor. Marka ve model farkı gözetmeksizin 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisi sunmamızla da verdiğimiz bu hizmetin arkasındayız. Ücretsiz check up hizmetimiz sayesinde ise hem araçlarının güvenliği hakkında sürücülere bilgi veriyoruz hem de araçların bakım-değişim gereksinimine ihtiyacı olup olmadığı ortaya çıkıyor" dedi.

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye'nin 54 ilinde 154 servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, araçların yollardaki arıza ve kaza risklerinin minimuma indirgenmesi adına faaliyetlerini sürdürüyor. Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte araçlarını mevsim değişikliğine hazırlamak isteyen ve tatil dönüşü bakım yaptırmak isteyen müşterilere avantajlı hizmetler sunan Euromaster, bu kapsamda orijinal ekipman onaylı periyodik araç bakım hizmetiyle öne çıkıyor. Üstelik Euromaster, bu hizmetini 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisiyle birlikte veriyor. Euromaster hizmet noktalarında geçerli periyodik araç bakımı; orijinal ekipman onaylı Bosch yedek parça ve Total veya Elf marka motor yağları güvencesiyle sunuluyor. Araçların yıllık ve kilometre bakımlarını kapsayan bakım hizmetleri arasında; motor yağı değişimi, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi değişimi, ihtiyaç dahilinde yakıt filtresi ve triger kayışı değişimi yer alıyor. Eğer ücretsiz araç check-up hizmeti sırasında bir sorun tespit edilirse; fren hidrolik sıvısı, fren diskleri, fren balatası gibi malzemelerin yenilenmesi de bakım kapsamında sunuluyor.

Euromaster'dan ücretsiz Check Up hizmeti

Ücretsiz check up hizmeti güvenli sürüşe katkı sağlıyor!

Binek otomobil, 4×4 ve kamyonet sınıfındaki her marka araca verilen hizmetle birlikte araçların 11 önemli noktası gözden geçiriliyor. Yapılan ücretsiz kontrolün ardından araçların herhangi bir bakıma ihtiyacı olup olmadığı tespit ediliyor. Kontrolün ardından eğer bir arıza veya bakım gereksinimi olduğu belirlenirse, müşteriler onay verdiği takdirde düzeltme ve bakım işlemi gerçekleşiyor. Ücretsiz check up hizmetini, müşterilerin ürün veya hizmet alıp almaması fark etmeksizin sunuyor. Ücretsiz check up hizmeti; lastikler, farlar, amortisör, egzoz, fren sistemi, fren hidroliği, akü, klima, ön düzen, silecekler ve sıvı grubu altında da motor yağı, antifriz, cam suyu ve akü suyunu kapsamında veriliyor. Euromaster'ın ücretsiz akü kontrolü sonunda ise araç sahiplerine akünün mevcut durumunu gösteren bir rapor ayrıca sunuluyor. Tüm Euromaster hizmet noktalarında Bosch ve Mutlu Akü markalı akü seçenekleri de müşterilere sunuluyor.

Euromaster'dan ücretsiz Check Up hizmeti
Euromaster Türkiye Müdürü Jean-Marc Penalba

"Hizmetimizin arkasındayız!"

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Euromaster Türkiye Müdürü Jean-Marc Penalba, "Araçlarda sık kullanılan parçalar zamanla değişime ihtiyaç duyar. Beklenmedik arızalar ve bu arızalardan doğacak kaza riskleri ise düzenli kontrolleri yapılmayan araçlarda sıkça rastlanır. Euromaster olarak sunduğumuz periyodik araç bakım hizmetimizle arıza risklerini minimuma indirgerken, araçların da daha verimli çalışmasına katkı sağlıyoruz. Özellikle araçların kullanım ömrü ile birlikte sürüş konforunun artması periyodik bakımlarla sağlanıyor. Ayrıca yakıt tüketiminin artmasının da önüne geçiliyor. Marka ve model farkı gözetmeksizin 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisi sunmamızla da verdiğimiz bu hizmetin arkasındayız. Ücretsiz check up hizmetimiz sayesinde ise hem araçlarının güvenliği hakkında sürücülere bilgi veriyoruz hem de araçların bakım-değişim gereksinimine ihtiyacı olup olmadığı ortaya çıkıyor" açıklamalarında bulundu.

Avantajlı periyodik bakım hizmetinden ve ücretsiz check up desteğinden faydalanmak için, özellikle yaz ve kış arası mevsim geçişlerinde yaşanacak servis yoğunluğunun dikkate alınması ve sıra bekleme ihtimalini ortadan kaldırmak adına, web sitesi üzerinden ilgili Euromaster servis noktası için randevu alınması tavsiye ediliyor.

Euromaster'dan ücretsiz Check Up hizmeti

Michelin, Türkiye, Tragger, Jean, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Euromaster'dan ücretsiz Check Up hizmeti - Son Dakika


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