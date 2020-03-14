Euromaster'dan uzun süreli lastik kullanımı tavsiyeleri - Son Dakika
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Euromaster'dan uzun süreli lastik kullanımı tavsiyeleri

6 saat önce

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye'nin 46 ilinde yer alan 138 servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, araç kullanıcılarına yönelik hazırladığı tavsiyelerle daha uzun bir lastik ömrü için nelerin yapılması gerektiğini aktardı.

Euromaster'dan uzun süreli lastik kullanımı tavsiyeleri, System.String[]

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye'nin 46 ilinde yer alan 138 servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, araç kullanıcılarına yönelik hazırladığı tavsiyelerle daha uzun bir lastik ömrü için nelerin yapılması gerektiğini aktardı.

Euromaster'dan yapılan açıklamaya göre, lastiklerin ömür ve kilometre performansında birçok değişken etkili oluyor. 5 yıl veya daha fazla süre kullanılan lastiklerin, uzman bir servis tarafından yılda en az bir kez lastik fiziksel yapısı, aşınma, diş derinliği, yol tutuşu ve fren performansını kapsayan kontrollerinin yapılması gerekiyor.

Bir lastiğin ömrünün en somut belirleyicisini ise lastik diş derinliği oluşturuyor. Bu bağlamda Michelin, lastiklerini bünyesindeki teknolojiye uygun olarak 1,6 mm diş derinliğine kadar kullanıma uygun olacak şekilde üretiyor. Dolayısıyla Michelin ve Michelin Grubu'nun lastik ve araç bakım servisi Euromaster, Michelin lastiklerinin 1,6 mm'ye kadar kullanılmalarını tavsiye ediyor.

Genellikle üretiminden itibaren 10 yıl raf ömrü biçilen lastiklerin, bu süreyi tamamladıktan sonra diş derinliği sınırını aşmamış olsa bile artık kullanılmaması gerekiyor.

Doğru lastiğe doğru basınç

Euromaster, bir lastiğin kullanım süresinin araca, sürüş koşullarına, yaşanılan iklim ve yol koşullarına bağlı olarak uzatılabilmesinin mümkün olduğunu belirtiyor. İlk olarak lastik basıncının, araç kullanım kılavuzunda, sürücü kapısı üzerinde veya yakıt deposu kapağında yer alan araç lastik basınç değerlerine uygun bir şekilde ayarlanması gerekiyor.

Subapta çatlak, subap kapağında yırtık ya da lastik patlağı gibi bir dış etken yoksa lastikler ayda ortalama 1 PSI basınç kaybediyor. Dolayısıyla ayda bir kez kontrol edilmesi gereken lastik basınç değerleri doğru yapıldığında, sürüş güvenliği ve erken aşınmanın yanında yakıt tasarrufuna da katkı sağlıyor.

Lastiklerin düzensiz aşınmasını önlemek için ise her 10 bin kilometrede bir veya yılda en az bir kez, araç ön düzen ayarlarının kontrol edilmesi ve lastik rotasyonu işlemi tavsiye ediliyor.

Ayrıca araç yıkatma esnasında, lastiklerde çatlaklar oluşturabilen kimyasal veya parlatıcılarla lastiklerin temas etmemesi de önem taşıyor. Euromaster, araç kullanıcılarının beklentilerine en uygun lastikler hakkında müşterilerini bilgilendirerek, sunduğu ücretsiz check-up hizmetiyle de lastik kullanımı esnasında yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçiyor.

Michelin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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