Euromoney'den İş Bankası Özel Bankacılık'a ödüller
1 saat önce
İş Bankası, "Varlık Yönetimi" ve "Araştırma ve Portföy Dağılımı Tavsiyesi" kategorilerinde Türkiye'nin en iyi bankası seçildi.
İş Bankası
, "Varlık Yönetimi" ve "Araştırma ve Portföy Dağılımı Tavsiyesi" kategorilerinde Türkiye
'nin en iyi bankası seçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:00
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