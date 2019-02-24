Son Dakika Haberleri: Euromoney'den İş Bankası Özel Bankacılık'a ödüller

Euromoney'den İş Bankası Özel Bankacılık'a ödüller

1 saat önce

İş Bankası, "Varlık Yönetimi" ve "Araştırma ve Portföy Dağılımı Tavsiyesi" kategorilerinde Türkiye'nin en iyi bankası seçildi.

Euromoney'den İş Bankası Özel Bankacılık'a ödüller , System.String[]
İş Bankası, "Varlık Yönetimi" ve "Araştırma ve Portföy Dağılımı Tavsiyesi" kategorilerinde Türkiye'nin en iyi bankası seçildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:00 

Türkiye, İş Bankası, Ekonomi
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