Son Dakika Haberleri: Euromoney'den İş Bankası Özel Bankacılık'a Ödüller

Euromoney'den İş Bankası Özel Bankacılık'a Ödüller

1 saat önce

Türkiye İş Bankası, dünyanın önde gelen ekonomi yayınları arasında yer alan Euromoney'nin yaptığı "Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi" araştırmasında "Varlık Yönetimi" ve "Araştırma ve Portföy Dağılımı Tavsiyesi" kategorilerinde Türkiye'nin en iyi bankası seçildi.

Euromoney'den İş Bankası Özel Bankacılık'a Ödüller, System.String[]
Türkiye İş Bankası, dünyanın önde gelen ekonomi yayınları arasında yer alan Euromoney'nin yaptığı "Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi" araştırmasında "Varlık Yönetimi" ve "Araştırma ve Portföy Dağılımı Tavsiyesi" kategorilerinde Türkiye'nin en iyi bankası seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası, özel bankacılık müşterileri için tasarladığı 14 ihtisas şubesinde, profesyonel bir kadro ile üst düzey standartlarda kişiye özel finansal çözümler sunuyor.

Müşteriler, özel bankacılık şubelerinde risk profillerine uygun olarak yapılandırılmış ürünlere ve geniş yatırım seçeneklerine rahatlıkla ulaşabiliyor. Aynı zamanda, İş Portföy Yönetimi AŞ tarafından sunulan portföy yönetimi hizmetinden de faydalanarak finansal piyasalardaki fırsatları kolay ve güvenli bir şekilde değerlendirme imkanı bulabiliyor.

Yatırımlarının büyüklüğü belirli bir miktara ulaşan ve nesiller arası güvenilir bir servet yönetimi imkanı elde etmek isteyen yatırımcılara yine İş Portföy Yönetimi aracılığıyla "Özel Fon" kuruluşu hizmeti sunuluyor.

Ödüller, Londra'da düzenlenen törende takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:04 Kaynak: AA

Ekonomi, İş Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak İtalya'nın Bari Kentinde Bisiklet Kullananlara 250 Euroya Kadar Teşvik Verilecek

Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi Beşiktaş, Borcunu 2,3 Milyar TL Olarak Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 13:50:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Euromoney'den İş Bankası Özel Bankacılık'a Ödüller
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]