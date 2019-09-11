Son Dakika Haberleri: Euromoney Gayrimenkul Ödülleri’ni Cushman & Wakefield Türkiye kazandı
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Euromoney Gayrimenkul Ödülleri’ni Cushman & Wakefield Türkiye kazandı

1 saat önce

Dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney'nin her yıl düzenlediği ve gayrimenkul sektörünün en iyilerini seçtiği 2019 anketinin kazananları açıklandı.

Euromoney Gayrimenkul Ödülleri’ni Cushman & Wakefield Türkiye kazandı, System.String[]

Dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney'nin her yıl düzenlediği ve gayrimenkul sektörünün en iyilerini seçtiği 2019 anketinin kazananları açıklandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:45 
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