Euromoney Gayrimenkul Ödülleri’ni Cushman & Wakefield Türkiye kazandı
1 saat önce
Dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney'nin her yıl düzenlediği ve gayrimenkul sektörünün en iyilerini seçtiği 2019 anketinin kazananları açıklandı.
Dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney'nin her yıl düzenlediği ve gayrimenkul sektörünün en iyilerini seçtiği 2019 anketinin kazananları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:45
Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için talimatı verdi İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu