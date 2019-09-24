Euronews Özel Haber: IŞİD'ın Avrupalı Çocukları 1
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Euronews muhabiri Anelise Borges bugüne kadar bilinen en acımasız terör gruplarından IŞİD'ın kurbanları ve onların varisleri ile ilgili özel bir dosya dizisi hazırladı.
Euronews muhabiri Anelise Borges bugüne kadar bilinen en acımasız terör gruplarından IŞİD'ın kurbanları ve onların varisleri ile ilgili özel bir dosya dizisi hazırladı
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:27
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