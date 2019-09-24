Euronews Özel Haber: IŞİD'ın Avrupalı Çocukları 1

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Suriye'deki son kalesinin düşüşünün ardından terör grubuyla bağlantılı olarak algılanan binlerce aile tecrit kamplarına yerleştirildi. Bu aileler arasında Avrupa Birliği vatandaşı yüzlerce kişi bulunuyor ve bu kişilerin vatandaşı olduğu Avrupa ülkeleri güvenlik endişesi nedeniyle geri dönmelerine izin vermiyor.



Euronews bugüne kadar bilinen en acımasız terör gruplarından IŞİD'ın kurbanları ve onların varisleri ile ilgili özel bir dosya dizisi hazırladı. Euronews muhabiri Anelise Borges bu tecrit kamplarına girerek çocuklarla, aileleriyle, onların Avrpa'daki yakınlarıyla ve kaderlerini tayin edecek Kürt yetkililerle görüştü.