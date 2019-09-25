Son Dakika Haberleri: Euronews Özel Haber: IŞİD'in Avrupalı Çocukları 2
Son Dakika Dünya Haber

Euronews Özel Haber: IŞİD'in Avrupalı Çocukları 2

1 saat önce

Avrupa'daki ailelerin sürekli yalvarmalarına rağmen hükümetlerin geri alma konusunda isteksiz davranıyor.

">

Avrupa'daki ailelerin sürekli yalvarmalarına rağmen hükümetlerin geri alma konusunda isteksiz davranıyor. Avrupa vatandaşlarınca dünyaya getirilen yüzlerce çocuğun durumu belirsizliğini koruyor

Euronews Özel Haber: IŞİD'in Avrupalı Çocukları 2

Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de bir kişi seyir halindeki otomobilin üzerinde yolculuk etti
UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor UEFA yeni turnuvanın adını açıkladı: Konferans Ligi ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi için ilk adım atıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:33:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Euronews Özel Haber: IŞİD'in Avrupalı Çocukları 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]