Euronews Özel Haber: IŞİD'in Avrupalı Çocukları 2
1 saat önce
Avrupa'daki ailelerin sürekli yalvarmalarına rağmen hükümetlerin geri alma konusunda isteksiz davranıyor.
Avrupa'daki ailelerin sürekli yalvarmalarına rağmen hükümetlerin geri alma konusunda isteksiz davranıyor. Avrupa vatandaşlarınca dünyaya getirilen yüzlerce çocuğun durumu belirsizliğini koruyor
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:03
İzmir'de bir kişi seyir halindeki otomobilin üzerinde yolculuk etti UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor UEFA yeni turnuvanın adını açıkladı: Konferans Ligi ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi için ilk adım atıldı