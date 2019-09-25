Son Dakika Haberleri: Euronews Özel Haber: IŞİD'in Avrupalı Çocukları 2
Son Dakika Dünya Haber

Euronews Özel Haber: IŞİD'in Avrupalı Çocukları 2

1 saat önce

Avrupa'daki ailelerin sürekli yalvarmalarına rağmen hükümetlerin geri alma konusunda isteksiz davranıyor. Avrupa vatandaşlarınca dünyaya getirilen yüzlerce çocuğun durumu belirsizliğini koruyor

Euronews Özel Haber: IŞİD'in Avrupalı Çocukları 2, System.String[]

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Suriye'deki son kalesinin düşüşünün ardından terör grubuyla bağlantılı olarak algılanan binlerce aile tecrit kamplarına yerleştirildi. Bu aileler arasında Avrupa Birliği vatandaşı yüzlerce kişi bulunuyor ve bu kişilerin vatandaşı olduğu Avrupa ülkeleri güvenlik endişesi nedeniyle geri dönmelerine izin vermiyor.


Euronews bugüne kadar bilinen en acımasız terör gruplarından IŞİD'in kurbanları ve onların varisleri ile ilgili özel bir dosya dizisi hazırladı. Euronews muhabiri Anelise Borges bu tecrit kamplarına girerek çocuklarla, aileleriyle, onların Avrupa'daki yakınlarıyla ve kaderlerini tayin edecek Kürt yetkililerle görüştü.

Euronews.com'da Görüntüle

Euronews, Avrupa, Işid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de bir kişi seyir halindeki otomobilin üzerinde yolculuk etti
UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor UEFA yeni turnuvanın adını açıkladı: Konferans Ligi ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi için ilk adım atıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 15:28:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Euronews Özel Haber: IŞİD'in Avrupalı Çocukları 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]