Euronews Özel: IŞİD'in Avrupalı Çocukları
25 dakika önce
“IŞİD'in Avrupalı Çocukları”, dünyanın gördüğü en acımasız terör örgütlerinden birinin mağdurları -ve mirasçıları- hakkında bir film.
"IŞİD'in Avrupalı Çocukları", dünyanın gördüğü en acımasız terör örgütlerinden birinin mağdurları -ve mirasçıları- hakkında bir film.
IŞİD'in Suriye'deki son kalesinin yıkılması sonrası, terör örgütü ile bağlantısı olan ve olduğu düşünülen binlerce aile, ülkenin kuzeydoğusundaki sayısı ne kadar olduğu bilinmeyen gözaltı kamplarına yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:45
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