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Euronews Özel: IŞİD'in Avrupalı Çocukları

25 dakika önce

“IŞİD'in Avrupalı Çocukları”, dünyanın gördüğü en acımasız terör örgütlerinden birinin mağdurları -ve mirasçıları- hakkında bir film.

Euronews Özel: IŞİD'in Avrupalı Çocukları, System.String[]

"IŞİD'in Avrupalı Çocukları", dünyanın gördüğü en acımasız terör örgütlerinden birinin mağdurları -ve mirasçıları- hakkında bir film.


IŞİD'in Suriye'deki son kalesinin yıkılması sonrası, terör örgütü ile bağlantısı olan ve olduğu düşünülen binlerce aile, ülkenin kuzeydoğusundaki sayısı ne kadar olduğu bilinmeyen gözaltı kamplarına yerleştirildi.

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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:45 
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