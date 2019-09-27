Euronews Özel: IŞİD'in Avrupalı Çocukları

"IŞİD'in Avrupalı Çocukları", dünyanın gördüğü en acımasız terör örgütlerinden birinin mağdurları -ve mirasçıları- hakkında bir film.



IŞİD'in Suriye'deki son kalesinin yıkılması sonrası, terör örgütü ile bağlantısı olan ve olduğu düşünülen binlerce aile, ülkenin kuzeydoğusundaki sayısı ne kadar olduğu bilinmeyen gözaltı kamplarına yerleştirildi.