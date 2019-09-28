Euronews Özel: IŞİD'in Avrupalı Çocukları
1 saat önce
"IŞİD'in Avrupalı Çocukları", dünyanın gördüğü en acımasız terör örgütlerinden birinin mağdurları -ve mirasçıları- hakkında bir film.
"IŞİD'in Avrupalı Çocukları", dünyanın gördüğü en acımasız terör örgütlerinden birinin mağdurları -ve mirasçıları- hakkında bir film.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:36
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