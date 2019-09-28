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Euronews Özel: IŞİD'in Avrupalı Çocukları

1 saat önce

"IŞİD'in Avrupalı Çocukları", dünyanın gördüğü en acımasız terör örgütlerinden birinin mağdurları -ve mirasçıları- hakkında bir film.

"IŞİD'in Avrupalı Çocukları", dünyanın gördüğü en acımasız terör örgütlerinden birinin mağdurları -ve mirasçıları- hakkında bir film.

Euronews Özel: IŞİD'in Avrupalı Çocukları

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:36 
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