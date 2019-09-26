Son Dakika Haberleri: Euronews Özel : IŞİD'in Avrupalı Çocukları 4
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Euronews Özel : IŞİD'in Avrupalı Çocukları 4

2 gün önce

IŞİD'in Suriye'deki son kalesi Rakka'nın düşüşünün ardından binlerce aile buradaki tecrit kamplarına yerleştirildi. Euronews muhabiri Anelise Borges bu tecrit kamplarına girerek çocuklarla, aileleriyle, onların Avrupa'daki yakınlarıyla ve bölgedeki Kürt yetkililerle görüştü...

Euronews Özel : IŞİD'in Avrupalı Çocukları 4, System.String[]

Irak Şam İslam Devleti örgütünün (IŞİD) Suriye'deki son kalesi Rakka'nın düşüşünün ardından terör grubuyla bağlantılı kabul edilen binlerce aile buradaki tecrit kamplarına yerleştirildi. Bu aileler arasında Avrupa Birliği vatandaşı yüzlerce kişi bulunuyor ve bu kişilerin vatandaşı olduğu Avrupa ülkeleri güvenlik endişesi nedeniyle geri dönmelerine izin vermiyor.


Euronews bugüne kadar bilinen en acımasız terör gruplarından IŞİD'in kurbanları ve onların varisleri ile ilgili özel bir dosya hazırladı. Euronews muhabiri Anelise Borges bu tecrit kamplarına girerek çocuklarla, aileleriyle, onların Avrupa'daki yakınlarıyla ve bölgedeki Kürt yetkililerle görüştü.

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Euronews, Suriye, Avrupa, Işid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:15 
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