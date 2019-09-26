Son Dakika Haberleri: Euronews Özel : IŞİD'in Avrupalı Çocukları 4
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Euronews Özel : IŞİD'in Avrupalı Çocukları 4

1 saat önce

IŞİD'in Suriye'deki son kalesi Rakka'nın düşüşünün ardından binlerce aile buradaki tecrit kamplarına yerleştirildi.

IŞİD'in Suriye'deki son kalesi Rakka'nın düşüşünün ardından binlerce aile buradaki tecrit kamplarına yerleştirildi. Euronews muhabiri Anelise Borges bu tecrit kamplarına girerek çocuklarla, aileleriyle, onların Avrupa'daki yakınlarıyla ve bölgedeki Kürt yetkililerle görüştü...

Euronews Özel : IŞİD'in Avrupalı Çocukları 4

Euronews, Suriye, Avrupa, Rakka, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:18 
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