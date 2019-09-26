Euronews Özel : IŞİD'in Avrupalı Çocukları 4
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IŞİD'in Suriye'deki son kalesi Rakka'nın düşüşünün ardından binlerce aile buradaki tecrit kamplarına yerleştirildi.
IŞİD'in Suriye'deki son kalesi Rakka'nın düşüşünün ardından binlerce aile buradaki tecrit kamplarına yerleştirildi. Euronews muhabiri Anelise Borges bu tecrit kamplarına girerek çocuklarla, aileleriyle, onların Avrupa'daki yakınlarıyla ve bölgedeki Kürt yetkililerle görüştü...
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:18
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