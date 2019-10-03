Euronews Özel: Libya'daki mülteci krizi ve Birleşmiş Milletler'in ülkedeki rolü
49 dakika önce
Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana iç savaşa sahne olan Libya'da en büyük sorunların başında mülteci konusu geliyor.
Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana iç savaşa sahne olan Libya'da en büyük sorunların başında mülteci konusu geliyor. Euronews, farklı gruplar arasında çatışmaların devam ettiği Libya'ya giderek kamplardaki dramı ve mültecilerin yaşadığı şartları araştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:57
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