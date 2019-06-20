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Euronews Siverek'te: Ailesinin öldürülüşünü kaydeden Dilan ve suçladığı eski vekil İzol ne diyor?

43 dakika önce

Siverek'te 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Euronews Türkçe, olayın taraflarıyla görüştü.

Euronews Siverek'te: Ailesinin öldürülüşünü kaydeden Dilan ve suçladığı eski vekil İzol ne diyor?, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çeltik Köyü'nde, 15 Haziran günü İzol aşiretine bağlı silahlı bir grup aynı aşirete bağlı bir ailenin evine baskın düzenleyerek Zozan İzol ile eşi Hakkı İzol ve Meral İzol ile oğlu Musa Serhat İzol'u öldürdü.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Çeltik Köyü yakınlarında Karakoyu'nun mevkiinde geçirdikleri trafik kazası sırasında Rıdvan Buluş ve Serdar Delen'in ölümüne sebebiyet verdi. Hayatını kaybeden Meral İzol'un oğulları Yusuf Rojhat İzol ve Mehmet Metin İzol ve saldıran grupta olduğu iddia edilen Cihan İzol yaralandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:23 
Şanlıurfa, Euronews, Siverek, Dünya
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