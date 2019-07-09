Son Dakika Haberleri: Euronews'ten SETA'ya kınama: Raporda basın özgürlüğü hiçe sayılıyor
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Euronews'ten SETA'ya kınama: Raporda basın özgürlüğü hiçe sayılıyor

57 dakika önce

Uluslararası haber kanalı Euronews, SETA'nın basın kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef alan raporunu kınadı. Raporun basın özgürlüğünü tamamen hiçe sayılarak hazırlandığı belirtilen açıklamada "Euronews'te çalışan Türk gazetecilerimizle ilgili iddiaları kabul etmiyoruz" denildi.

Euronews'ten SETA'ya kınama: Raporda basın özgürlüğü hiçe sayılıyor, System.String[]
Euronews, Siyaset, Fransa, Dünya
Fransa merkezli haber kanalı Euronews, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan uluslararası basın kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef alan raporunu kınadı.

Sosyal medyada yayımlanan açıklamada SETA tarafından hazırlanan rapora tepki gösterildi. Euronews açıklamasında şu ifadeler yer aldı Açıklaması
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:07 
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