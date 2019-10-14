Euronews tutuklu IŞİD bağlantılı kadınlarla konuştu: Harekatın ardından yargılanmayı umuyoruz
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IŞİD mensubu tutuklu kadınlar: Türkiye'nin gelerek bizi ülkelerimize göndermesini umuyoruz
Suriye'nin çöllerinde IŞİD ile bağlantıları olduğu sanılan ya da ispatlanmış binlerce kişinin tutulduğu üç sığınma kampı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri harekat başlatması ile birlikte El Hawl, El Roj ve Aynissa kamplarında hem endişeler hem de katlanarak artmış.
IŞİD'in Suriye'deki son kalesini de kaybetmesinin ardından neredeyse on bin savaşçı Kürtlerin kontrolündeki bu geçici hapishanelere aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17
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