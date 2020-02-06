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euronews uzay muhabiri Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi sona erdi
6 saat önce
euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 6 ayın sonunda istasyonun kontrolünü Rus kozmonot Oleg Skripochka'ya devretti.
euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 6 ayın sonunda istasyonun kontrolünü Rus kozmonot Oleg Skripochka'ya devretti. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:33
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