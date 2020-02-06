euronews uzay muhabiri Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya euronews uzay muhabiri Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi sona erdi - Son Dakika Dünya

euronews uzay muhabiri Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi sona erdi

6 saat önce

euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 6 ayın sonunda istasyonun kontrolünü Rus kozmonot Oleg Skripochka'ya devretti.

euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 6 ayın sonunda istasyonun kontrolünü Rus kozmonot Oleg Skripochka'ya devretti. View on euronews

euronews uzay muhabiri Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi sona erdi

Avrupa Uzay Ajansı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:33 
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