Son Dakika Haberleri: Euronext Oslo Bors'u Satın Almak İçin Teklif Verdi

Euronext Oslo Bors'u Satın Almak İçin Teklif Verdi

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasası Euronext, Norveç hisse senedi piyasası Oslo Bors'u 625 milyon euro karşılığında satın almaya hazır olduğunu duyurdu.

Euronext Oslo Bors'u Satın Almak İçin Teklif Verdi, System.String[]
– Avrupa hisse senedi piyasası Euronext, Norveç hisse senedi piyasası Oslo Bors'u 625 milyon euro karşılığında satın almaya hazır olduğunu duyurdu.

Eueonext'in ayrıca, teklifin kabulünden ödemenin tamamlanacağı süre boyunca yıllık yüzde 6.0 faiz ödemeye hazır olduğunu ve teklifin, 11 Şubat tarihine kadar geçeli olmakla birlikte daha ileri bir tarihe uzatılabileceğini açıkladı.

Amsterdam merkezli şirket, satın almanın gerçekleşmesi için ihtiyaç olan yüzde 51'lik kotaya karşılık yatırımcıların yüzde 50.5'lik bölümünün bir desteğe sahip olduğunu belirtti.

Teklif belgelerine göre satın alma işlemi Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmak zorunda.

Euronext Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stephane Boujnah, "Euronext, hızla gelişen ve gittikçe büyüyen rekabetçi küresel pazarda Oslo Børs'u bünyesine katarak rekabetçi konumlandırmasını geliştireceğine, Norveç'in finansal ekosistemi ile olan ilgisini daha da artıracağına ve güçlü bir uluslararası hisse senedi piyasasını bünyesine katarak, Avrupa pazarı altyapısında lider konuma geleceğine inanıyor" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:38 Kaynak: DHA

Norveç, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık Galatasaraylı Belhanda, Suudi Arabistan Takımı Al Ittihad'a Transfer Oluyor

Sağlık Bakanlığından Kritik Grip Salgını Açıklaması: Devam Edebilir Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşına Kameralar Önünde Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 15:53:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Euronext Oslo Bors'u Satın Almak İçin Teklif Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]