Son Dakika Haberleri: Euronun 20 yılı

Euronun 20 yılı

3 dakika önce

Finansal piyasalara 20 yıl önce giren ve 340 milyon Avrupalının ortak para birimi olan euro, dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi haline gelirken, geçen yıl uluslararası işlemlerin yüzde 36'sı euro cinsinden faturalandı veya ödendi.

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Finansal piyasalara 20 yıl önce giren ve 340 milyon Avrupalının ortak para birimi olan euro, dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi haline gelirken, geçen yıl uluslararası işlemlerin yüzde 36'sı euro cinsinden faturalandı veya ödendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:50 

Ekonomi
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