Euronun 20 yılı

Finansal piyasalara 20 yıl önce giren ve 340 milyon Avrupalının ortak para birimi olan euro, dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi haline gelirken, geçen yıl uluslararası işlemlerin yüzde 36'sı euro cinsinden faturalandı veya ödendi.

Finansal piyasalara 20 yıl önce giren ve 340 milyon Avrupalının ortak para birimi olan euro, dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi haline gelirken, geçen yıl uluslararası işlemlerin yüzde 36'sı euro cinsinden faturalandı veya ödendi.

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