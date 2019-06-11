EUROPA LEAGUE KIA MOTORS TARAFINDAN SİZE HAFTALIK KAYNAKLI 12

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6 saat önce
Bu haftaki UEFA Avrupa Ligi Haftası'nda, 2018/19 UEFA Avrupa Ligi kampanyasına ve Bakü'de Chelsea FC ile Arsenal FC arasında yapılan Final'e geri dönüyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06
Bu haftaki UEFA Avrupa
Ligi Haftası'nda, 2018/19 UEFA Avrupa Ligi kampanyasına ve Bakü
'de Chelsea
FC ile Arsenal
FC arasında yapılan Final'e geri dönüyoruz.
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