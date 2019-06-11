Son Dakika Haberleri: EUROPA LEAGUE KIA MOTORS TARAFINDAN SİZE HAFTALIK KAYNAKLI 12
Son Dakika Spor Haber

EUROPA LEAGUE KIA MOTORS TARAFINDAN SİZE HAFTALIK KAYNAKLI 12

6 saat önce

Bu haftaki UEFA Avrupa Ligi Haftası'nda, 2018/19 UEFA Avrupa Ligi kampanyasına ve Bakü'de Chelsea FC ile Arsenal FC arasında yapılan Final'e geri dönüyoruz.

Bu haftaki UEFA Avrupa Ligi Haftası'nda, 2018/19 UEFA Avrupa Ligi kampanyasına ve Bakü'de Chelsea FC ile Arsenal FC arasında yapılan Final'e geri dönüyoruz.
EUROPA LEAGUE KIA MOTORS TARAFINDAN SİZE HAFTALIK KAYNAKLI 12
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:06 
Chelsea, Avrupa, Bakü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzlandalı taraftarlar maçı çocuk parkında takip etti A Milli Takım grup maçlarında ilk kez gol yedi Taksim Meydanı'nda milli maç heyecanı dev ekrana taşındı İzlanda'da 3 puan hasretine yine son veremedik!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:09:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EUROPA LEAGUE KIA MOTORS TARAFINDAN SİZE HAFTALIK KAYNAKLI 12
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]